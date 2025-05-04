Стало известно об уничтожении Украиной российского завода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по заводу «Стрела» в Суземском районе Брянской области. Об атаке на российское предприятие сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно из публикации издания, в результате удара завод был уничтожен. Также, по сообщению Mash, пострадали несколько сотрудников предприятия.

Об атаке на расположенный в Брянской области завод Александр Богомаз, однако он не уточнил, какое именно предприятие подверглось удару. Кроме того, чиновник опроверг заявление Mash пострадавших.

«Произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания. Пострадавших нет», — написал в блоге губернатор.

Ранее стало известно, что из-за атак ВСУ пострадали 20 храмов в российском регионе.