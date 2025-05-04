В Европе заявили о риске мировой войны из-за одного шага НАТО

Отправка солдат НАТО на Украину может обернуться мировой войной.

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Об этом РИА Новости заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Эти намерения отправить солдат НАТО на Украину я считаю чем-то, что может привести к новой мировой войне», — подчеркнул он.

3 мая украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что иностранный контингент может прибыть на Украину только после окончания конфликта.

11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.

НАТО предрекли раскол из-за страха перед РФ

При этом, как писала газета The Times, европейским странам, входящим в так называемую «коалицию желающих» по Украине, будет непросто собрать даже 25 тысяч военных для отправки на территорию республики после завершения конфликта Москвы и Киева из-за нехватки финансирования и личного состава.