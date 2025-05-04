Гашпар: отправка солдат НАТО на Украину чревата мировой войной
Отправка солдат НАТО на Украину может обернуться мировой войной.
Об этом РИА Новости заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
«Эти намерения отправить солдат НАТО на Украину я считаю чем-то, что может привести к новой мировой войне», — подчеркнул он.
3 мая украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что иностранный контингент может прибыть на Украину только после окончания конфликта.
11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.
НАТО предрекли раскол из-за страха перед РФ
При этом, как писала газета The Times, европейским странам, входящим в так называемую «коалицию желающих» по Украине, будет непросто собрать даже 25 тысяч военных для отправки на территорию республики после завершения конфликта Москвы и Киева из-за нехватки финансирования и личного состава.