Зеленский: Украина готовит санкции против помогающих России стран

Украина готовит санкции, которые будут направлены против стран, помогающих России в обходе рестрикций. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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"Мы готовим наши пакеты санкций — в частности, нацеленные на субъектов и схемы в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить некоторые санкции", - написал украинский лидер.

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Зеленский не уточнил, о каких странах идет речь. При этом президент Украины отметил, что Киев подготовил решения по дальнейшему сотрудничеству с ключевыми партнерами для восстановления страны. В апреле Зеленский ввел санкции против 18 юридических и 130 физических лиц, включая российских журналистов.

В списки вошли: военный корреспондент телеканала "Россия 1" Александр Сладков, телеведущая Первого канала Арина Шарапова, телеведущий НТВ Андрей Норкин, телеведущая телеканала "Звезда" Надана Фридрихсон и другие сотрудники СМИ. Также украинский лидер подписал указ о новых персональных санкциях по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В список рестрикций включили Сергея Арбузова, Андрея Клюева, Виктора Полищука и Алену Шевцову.