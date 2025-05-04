Евросоюзу был нужен конфликт с Россией в целях продвижения своих экономических и политических интересов среди государств-членов блока. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

"Они используют бессмысленный конфликт с Россией чтобы ускорить процесс евроинтеграции", - подчеркнул он.

По словам Меркуриса, в целях реализации плана по евроинтеграции нужен был конфликт, чтобы ускорить политический процесс. Теперь, используя идею конфликта и говоря о якобы угрозе со стороны России, Евросоюз начал продвигать инициативу создания единой армии, отметил военный аналитик.

До этого венгерский аналитик Золтан Кошкович заявлял, что власти Евросоюза могут уничтожить Европу, продолжая политику помощи Украине на фоне миротворческих усилий США.