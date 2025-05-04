Пакистан испытал дальнобойную ракету на фоне напряженности с Индией

Пакистан в субботу осуществил испытательный пуск ракеты большой дальности на фоне растущей напряженности в отношениях с Индией. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на пакистанских военных.

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"Запуск ракеты класса "земля–земля" Abdali был направлен на обеспечение оперативной готовности войск и проверку ключевых технических параметров. Учения провели в рамках проверки навигационной системы оружия и характеристик маневренности", — сказано в сообщении.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. СМИ сообщали, что ответственность за атаку взяла на себя афганская группировка "Фронт сопротивления". Последняя связана с базирующейся в Пакистане группировкой "Лашкар-и-Тайба".

На этом фоне власти Индии объявили о высылке из страны всех граждан Пакистана. Более того, 29 апреля на границе двух государств произошла перестрелка между индийскими и пакистанскими военнослужащими. С того момента напряженность в отношениях между Нью-Дели и Исламабадом только продолжила нарастать.