По информации российских силовых структур, некоторые украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен на сумском направлении, выразили желание остаться жить в России. При этом большинство пленных хотели бы вернуться к своим семьям.

Как сообщил собеседник ТАСС, многие военнопленные считают, что если бы на других украинских территориях прошли референдумы, границы России могли бы значительно расшириться.

Отдельно отмечается, что большинство родственников пленных — жены и матери — через Telegram-бот обращаются с просьбой не возвращать их близких на Украину. По их словам, после обмена мужчин снова могут мобилизовать, а в случае отказа — обвинить в шпионаже.

Собеседник агентства также описал типичный путь многих сдавшихся военных: уклонение от мобилизации, принудительный призыв, формальная медкомиссия, краткосрочная подготовка и последующее оставление командованием на позициях, что привело к сдаче в плен.

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