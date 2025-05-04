Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, проявили особую жестокость к мирным жителям во время захвата территорий Курской области.

Об этом он заявил в воскресенье, 4 мая, в беседе с РИА Новости.

— Наемники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко, — сказал он.

По словам Алаудинова, наемники целенаправленно убивали гражданских, включая женщин, детей и стариков, не проявляя различий. Он отметил, что некоторые украинские военные, напротив, пытались помочь местным, предупреждая о приближении иностранных боевиков, передает агентство.

В КНДР назвали освобождение Курской области «победой над чистым злом»

О завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ стало известно 26 апреля, об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Президент РФ Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений за успешный вывод бойцов украинской армии с территории Курской области.