В зоне проведения специальной военной операции (СВО) были найдены украинские газеты 1945 года, высмеивающие бандеровцев мобилизацию в нацистской Германии и проявления фашизма в Европе 1940-ых годов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В частности, был найден сборник карикатур «Новая Европа 1945 год», включивший в себя 27 рисунков. В них высмеиваются европейские сторонники нацизма, основатель украинского фашизма Дмитрий Донцов и Геббельс, отправляющий на фронт пойманного сотрудниками СС Санта-Клауса.

«На (Нюрнбергском) процессе документально подтверждено, что украинские националистические банды еще задолго до войны формировались и проходили школу в фашистской Германии», — говорится в пояснении к одной из карикатур.

Ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал президента Украины Владимира Зеленского еще одним нацистом и сыном Гитлера, объяснив свои слова желанием украинского главы государства воевать с Россией с вовлечением НАТО.