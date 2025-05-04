Марочко: Россия нарастила группировку в Часовом Яре

Армия России направила дополнительные силы и средства в Часов Яр Донецкой Народной Республики, это позволит динамичнее продвигаться в городе. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"По моей информации, в Часов Яр прибыл ряд наших подразделений, дополнительное вооружение и военная техника. Следовательно, были нарощены наши силы и средства на некоторых участках, а это, естественно, позволит в дальнейшем более динамично продвигаться в данном населенном пункте, а также иметь стратегическое преимущество над противником", - сказал он.

Марочко отметил, что наращивание российской группировки в Часовом Яре "крайне плохая новость" для украинских войск.