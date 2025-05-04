Военные РФ создали ряд угроз ВСУ в направлении Константиновки

Российские военнослужащие создали ряд угроз для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке фронта в направлении Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический портал Deep State.

© Газета.Ru

В публикации говорится, что российские бойцы нарастили атаку управляемыми авиабомбами и беспилотниками на оптоволокне. На портале отметили, что армия России "усилила охоту" на все, что есть в городе, а также на логистические маршруты к линии фронта. Помимо этого, ВС РФ создали угрозу для ВСУ из-за вероятного выхода к западу от Константиновки.

Около Красноармейска назревает котёл для ВСУ

"Выход на трассу Покровск — Константиновка в районе Новооленовки может стать продолжением движения на Константиновку с западной стороны, что создаст крайне неблагоприятную ситуацию как для Константиновки, так и для Торецка", - говорится в сообщении.

Помимо этого, критически важными точками для ВСУ остаются высоты в Часов Яре и селе Ступочки, где ведутся активные боевые действия. До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы совершили рывок и закрепились на трех новых позициях в городе Часовом Яре в Донецкой народной республике. По его словам, сейчас российские подразделения оттесняют формирования ВСУ в западном направлении.