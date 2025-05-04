Ким Чен Ын потребовал модернизировать танковый парк КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил один из ведущих танкостроительных заводов страны, где поставил задачу по замене устаревшей бронетехники на современные образцы. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

© Московский Комсомолец

В ходе инспекции Ким Чен Ын ознакомился с процессом производства, модернизации и разработки новых технологий танкостроения. Он подчеркнул, что обновление парка бронетехники является ключевым элементом модернизации сухопутных войск КНДР.

Лидер Северной Кореи выразил удовлетворение прогрессом в разработке новых моделей танков и совершенствовании их огневых систем. Особое внимание было уделено необходимости адаптации бронетехники к требованиям современных конфликтов.

Ким Чен Ын потребовал от предприятия ускорения темпов производства, непрерывного совершенствования технологий и улучшения условий труда работников.

Ранее сообщалось, что Мост дружбы через реку Туманную свяжет Россию и КНДР.