В Черкассах прогремело как минимум шесть взрывов

Не менее шести взрывов раздалось в украинском городе Черкассы. Соответствующую информацию опубликовало украинское издание «Общественное».

На данный момент сразу в нескольких регионах Украины действует воздушная тревога, в том числе в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Информации о том, какие именно объекты пострадали, не поступало.

28 апреля сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар дронами по логистическим объектам Вооруженных сил Украины в аэропорту в Черкассах. Удар был беспилотниками-камикадзе «Герань-2».

Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине в период с 26 апреля по 2 мая. Для выполнения боевых задач применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточное оружие, что позволило поразить предприятия военно-промышленного комплекса, склады и другие военные цели.

Ранее в подполье заявило о массированном ударе по ВСУ под Красноармейском.