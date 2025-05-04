Авиация международной коалиции в Сирии поразила базу в Дейр-эз-Зоре

Авиация международной коалиции под руководством США в Сирии нанесла удары по военной базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке страны. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

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По данным журналистов, авиация уничтожила инфраструктуру, которая использовалась американскими военными до их эвакуации.

18 апреля газета New York Times писала, что Соединенные Штаты начали выводить солдат с северо-востока Сирии и в ближайшее время закроют три из восьми оперативных баз, находящихся в регионе. Речь шла о базах Mission Support Site Green Village и M.S.S. Euphrates. В результате их закрытия контингент войск США в Сирии сократится с 2 тысяч до 1,4 тысячи.

2 мая сирийская газета Al Watan сообщила, что около 200 единиц военной техники были выведены с двух американских баз в провинции Дейр-эз-Зор и направлены в северные районы Ирака. По данным журналистов, эвакуация затронула персонал и технику с объектов США, расположенных у нефтяного месторождения Эль-Омар и газового месторождения Конико в восточной Сирии. Точное количество передислоцированных военнослужащих не уточнялось.

Ранее в Израиле заявили о готовности обеспечить оборону друзских поселков в Сирии.