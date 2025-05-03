Зеленский заявил об уничтожении российского самолета над территорией Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении, что на территории Крыма был сбит второй за сутки российский самолет. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

По словам Зеленского, самолет Вооруженных сил РФ был сбит с помощью морского дрона. Глава Украины также заявил об уничтожении военных складов. В своем обращении Зеленский в числе прочего анонсировал новые оборонные пакеты для страны.

Как утверждает УНИАН, в ночь на 3 мая в Крыму был сбит российский самолет Су-30.

2 мая Минобороны России сообщало, что воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 украинской армии. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили о потере своего истребителя 28 апреля. Они уточнили, что инцидент произошел при отражении атаки российских дронов. По словам журналистов, пилоту удалось выжить, его состояние оценивалось как стабильное.

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29 апреля глава штабного фонда бригады ВСУ Олег Петренко объяснил, что истребитель Су-27 был «утрачен» из-за ошибки человека. Он также рассказал, что пилот спасся. Он выразил сожаление по поводу случившегося, отметив, что ВСУ не могут позволить себе «такой роскоши», как потеря целого истребителя.