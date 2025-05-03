ВС РФ заняли плацдарм в Покровске

Активизация боевых действий у Покровска принесла первые плоды. Российские штурмовые группы закрепились в нескольких домах на южной окраине города, взяв их и прилегающую территорию под свой контроль.

© Российская Газета

"Говорить о начале штурма самого Покровска еще рано", - пишет военкор Юрий Котенок.

Подразделения ВС РФ действуют с разных направлений, выдавливая противника из городских предместий на юге, продвигаясь в обход агломерации с востока и запада.

CNN: Путин мог изменить цели по конфликту на Украине

Между Шевченко и железной дорогой восточнее удалось захватить ряд опорных пунктов. В Удачном и Котлино идут встречные бои.