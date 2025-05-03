Три дрона ВСУ сбили в небе над Мурманской областью

Три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в небе над Мурманской областью. Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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По словам представителей ведомства, вражеская армия вела атаку в период с 19:10 до 19:50 по московскому времени.

— Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Минобороны также отчиталось, что в ночь на 3 мая системы ПВО ликвидировали 170 украинских беспилотников. Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.