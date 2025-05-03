Кадыров заявил о попытке ВСУ проникнуть в Курскую область

Бойцы спецназа «Ахмат» предотвратили попытку украинских военных подразделений проникнуть в Курскую область. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Предотвратили проникновение бандитов ВСУ с украинской стороны на территорию Курской области», — отметил он.

Кадыров рассказал, что операторы беспилотников выявляют украинских военнослужащих и их укрепления на местности и передают координаты штурмовикам, артиллеристам или, как в этом случае, — танкистам.

«Далее уже идет огневая обработка по выявленным координатам», — объяснил глава Чечни схему действий российских бойцов.

Группа противника была разгромлена точными ударами, добавил Кадыров.

Путин: в Курской области положен конец преступной провокации украинских властей

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

30 апреля Путин сообщил, что остатки военнослужащих ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации, однако она невозможна из-за разрозненности бойцов.