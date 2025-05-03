Российские инструкторы помогли отбить атаку боевиков в ЦАР

Российские инструкторы помогли солдатам Вооруженных сил Центрально-Африканской Республики (FACA ЦАР) отбить атаку незаконных формирований в Земио. Об этом ТАСС сообщили в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ).

"В 04:00 (06:00 мск - прим. ТАСС) 30 апреля преступные элементы, принадлежащие к азанде (племя на севере ЦАР - прим. ТАСС), осуществили нападение на позиции силовиков ЦАР в Земио. На помощь незамедлительно прибыли российские инструкторы. До 05:00 (07:00 мск - прим. ТАСС) нападение было отбито. В результате боя один российский инструктор получил легкое касательное ранение, еще два центральноафриканских силовика были ранены. К сожалению, присутствуют и безвозвратные потери: четверо военнослужащих FACA погибли. Со стороны противника подтверждено восемь убитых", - сказали там.

1 мая в Земио также произошел огневой контакт патруля FACA и российских инструкторов с незаконными вооруженными формированиями. В результате были уничтожены два боевика. 2 мая бандиты предприняли крупномасштабную атаку на базу FACA в Земио. В результате совместных действий военных ЦАР и российских инструкторов нападение было отбито, потерь нет, отметили в СОМБ.

Вечером 2 мая в районе возможного сосредоточения боевиков высадилась сводная штурмовая группа российских инструкторов и спецназа FACA. Также был нанесен огневой удар силами ВВС ЦАР.

"В настоящее время продолжаются поисковые действия. В 4 км к западу от Земио блокирована еще одна группа боевиков", - добавили в СОМБ.

В заявлении также уточняется, что представители Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) помощь в отражении атаки на начальном этапе практически не оказали. Вместе с тем, позже они подключились к ночным поисковым операциям.