Два беспилотных катера ВСУ уничтожили в Черном море

Два беспилотных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в Черном море. Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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По словам представителей ведомства, вражеская армия вела атаку в период с 16:40 по 18:15 по московскому времени.

— Дежурными огневыми средствами... обнаружены и уничтожены два украинских безэкипажных катера, — передает официальный Telegram-канал министерства.

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Черноморский флот 26 января также ликвидировал два безэкипажных катера противника в северо-западной части акватории. Кроме того, в начале сентября 2024 года были уничтожены еще два беспилотных катера ВСУ. Тогда же системы противовоздушной обороны сбили три украинские дрона над территориями Белгородской и Курской областей.