Европа создает истребитель из-за неуверенности в поставках F-35 из США

Европейские страны получили дополнительный стимул для разработки нового поколения истребителей на фоне противоречивой политики президента США Дональда Трампа, пишет Newsweek со ссылкой на источники.

Американский лидер, а также министр обороны США Пит Хегсет в последние месяцы неоднократно критиковали Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовали от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.

«Сомнения относительно передовых американских истребителей F-35, вызванные колкой критикой НАТО со стороны Трампа, вызывают всё больший интерес к зарождающимся европейским программам создания истребителей шестого поколения в рамках попытки дистанцировать континент от прихотей Вашингтона»,— отметил автор статьи.

Источник пояснил, что европейские члены Североатлантического альянса надеются на то, что проект по истребителю заинтересует большое количество стран.

Истребители шестого поколения могут постепенно поступать на вооружение с середины 2030-х годов, заметил обозреватель.