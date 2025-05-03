Эксперт предрек проигрыш Украины в случае продолжения конфликта

Украина может стать главной проигравшей стороной, если переговоры между Россией и США не принесут результатов, а конфликт на территории республики продолжится. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, передает РИА Новости.

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«Зависимость страны (Украины. — «Газета.Ru») от ее партнеров, назовем их так, будет еще больше углубляться. Потери будут расти. Ну и, как мы знаем, российская армия наступает... И с каждым месяцем, а, возможно, и годом будущие переговорные позиции Украины будут ухудшаться», — сказал эксперт.

Тимофеев добавил, что подобный исход событий возможен и реалистичен. При этом, по словам главы РСМД, Россия готова к такому сценарию.

2 мая американский Госдепартамент подтвердил готовность США выступать в роли посредника в урегулировании украинского кризиса, однако обозначил условие для возможного отказа от этой роли. Руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс заявила, что отсутствие существенного прогресса в переговорах между Украиной и Россией может привести к пересмотру позиции США.