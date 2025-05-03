В атаке катеров ВСУ на Крым увидели британский след

Комбинированная атака Киева на Крым с использованием БПЛА, безэкипажных катеров (БЭК) и ракет является провокацией с участием Британии в преддверии перемирия. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Понятно, что в целом на реальном фронте обстановка не в пользу киевского режима. В данном случае здесь прослеживается британский след, опять же с учетом применения высокоточных крылатых ракет Storm Shadow. Высока вероятность того, что британцы нарастили поставки данного вооружения, - отметил он. - Это провокация с британским почерком, нацеленная на ликвидацию каких-либо усилий тех адекватных сил со стороны Запада, которые пытались привести данный процесс к мирному урегулированию".

Степанов предположил, что носители ракет Storm Shadow - истребители F-16 - могут базироваться при этом в приграничных с Россией странах НАТО.

Он подчеркнул, что "делается это в преддверии объявленного Верховным главнокомандующим перемирия, на фоне терактов с применением FPV-дронов в отношении гражданских объектов и мирных жителей". "Это является одним из элементов той комплексной стратегии по наращиванию эскалации", - добавил эксперт.

По его словам, комбинированная атака ВСУ при помощи различных типов дронов говорит о том, что концепция боевых действий в морских акваториях начинает кардинально влиять на обстановку в Черноморской зоне в целом.

"Это говорит и о неизбежном тренде корректировки облика военно-морских сил в целом на глобальном уровне и в Российской Федерации конкретно. Необходимо выстраивать соответствующую эффективную систему комбинированного противодействия актуальным угрозам на морском театре военных действий: это в первую очередь обеспечение новой эффективной системой безопасности акватории с опорой на аналогичное массовое внедрение безэкипажных решений", - отмечает он.

Дроны против дронов

Эксперт продолжил: противодействовать БЭК можно только с помощью массового производства дронов, которые будут еще более эффективными и дешевыми.

"В частности, китайский актуальный опыт говорит о том, что все современные эскадренные миноносцы планируется оборудовать дополнительным контуром безопасности так называемой эшелонированной сетью дронов, которая будет решать несколько задач. Во-первых, обеспечение дополнительных средств обнаружения и разведки, в том числе для прикрытия от высокоточных систем, выявления и противодействия дронам", - говорит Степанов.

Следующим эшелоном идут морские безэкипажные комплексы с системами ПВО, ПЗРК, дистанционно управляемыми боевыми модулями, которые могут работать на упреждение и обеспечивать безопасность надводного флота, повысить его живучесть и эффективность при выполнении профильных задач, отметил он.

"Данные системы могут использоваться для решения вопросов не только оборонительного характера, но и в рамках наступательных действий, выступая своеобразным проактивным буфером, который позволяет нейтрализовать действия дронов-камикадзе, которые на сегодняшний день де-факто блокировали военно-морскую активность на Черноморской акватории", - уточнил эксперт.

Концепция обеспечения безопасности акватории с точки зрения мониторинга может быть скорректирована созданием аналога системы раннего предупреждения, как при ракетных атаках на земле, добавляет Степанов.

"Речь в данном случае идет о заблаговременном выявлении массового группового движения воздушных, надводных и подводных систем. Соответственно, те ключевые акватории, которые требуют обеспечения безопасности, должны быть дополнительно оборудованы распределенной системой датчиков, в том числе акустических, подводных, с соответствующими сигнатурами, а также мобильными комплексами визуального контроля, которые позволяют дистанционно обнаруживать цели и своевременно принимать решения по их уничтожению", - говорит он.

Он отмечает, что речь может идти и о задействовании надводного флота с дистанционно управляемыми модулями, в том числе высокоскоростными пушками, для уничтожении дронов-камикадзе на этапе приближения. Все это должно эффективно прикрываться с воздуха не только вертолетной и истребительной авиацией, но и барражирующими боеприпасами и ударными БПЛА, добавил он.

"Поэтому без безэкипажного буфера, роботизированного эшелонированного комплекса безопасности не обойтись. И комплексность решений заключается в применении всех видов средств обнаружения, мониторинга и задействования для этих целей, в том числе возможностей космической группировки. Также эффективно себя показывает решение с размещением на материнских судах-носителях ударных дронов, выведенных в зону морского патрулирования в качестве "длинной руки", - отмечает Степанов.

Закрытие акватории

"Как мы понимаем, ключевая цель в преддверии туристического сезона для противника - это Крым. Прежде всего для британцев, которые выступают одним из флагманов эскалация и блокирования возможности мирного урегулирования", - продолжает он.

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В этой связи, говорит Степанов, ключевым решением является закрытие морского пространства для любой активности с северного Причерноморья в целом, в том числе с прибрежной зоны Украины.