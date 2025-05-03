В Минобороны рассказали об уничтожении катеров ВСУ

Силы Черноморского флота ликвидировали 23 безэкипажных катера ВСУ, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова. Об этом сообщает Минобороны России.

В субботу российское военное ведомство распространило сообщение об атаке ВСУ на Крым, успешно отраженной средствами противовоздушной обороны ВС РФ, авиацией и силами Черноморского флота.

«В течение суток силами Черноморского флота уничтожены 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова», — сказано в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре Крыма восемью крылатыми ракетами «Storm Shadow» британского производства и тремя противокорабельными ракетами «Нептун».

В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены. Пострадавших и разрушений нет.