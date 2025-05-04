Все нацистские режимы заканчивали примерно одинаково. У Адольфа Гитлера, говорят, перед смертью так тряслись руки, что он не мог нажать на спусковой крючок пистолета. У Зеленского, кажется, начали трястись еще и мозги.

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Просроченный президент Украины, хлебнув храброй воды, отверг предложение Путина о трехдневном перемирии и, как из рога изобилия, начал сыпать угрозами, жирно намекая на удар по параду Победы. В глубине своей душонки, осознавая свою ущербность, Зеленский так разошелся, что не заметил, что разугрожался лидеру одной из величайших держав - председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню, который намерен чествовать парад на Красной площади 9 мая.

После того, как первая волна из-за нахального выпада главаря киевского режима стихла, на Банковой решили продолжить создавать информационные поводы, которым бы позавидовали даже международные террористы. Так, недалекому примеру «злобного наркоджина» последовали его прихвостни. Не отставать от трендов попыталась депутат Марьяна Безуглая, которая опубликовала в Телеграм-канале ядерный гриб над Красной площадью, сопроводив картинку эмодзи с выпученными глазами (видимо, изображающими шок от собственного оскатинивания).

Глава офиса президента Андрей Ермак также оказался не из лохов - поскребя по сусекам вытащил очередную ласкающую душу неонациста картинку с горящей Москвой. Картинка была цинично дополнена фразой из песни «День Победы», которую наверняка хорошо знал и пел на парадах в родном Кривом Роге, дед Зеленского — Семен Иванович. Наверняка, напевая «этот день мы приближали как могли...», он вспоминал бой с фашистами у реки Большой Буг, за который был награжден Орденом Красной Звезды.

Военные эксперты не берутся давать прогнозы угрозам противника - залезть в голову врагу, который отрекся от своего прошлого и на глазах превращается в международного террориста, невозможно. Поэтому останутся угрозы, в том числе двум лидерам мировых держав, только на словах — большой вопрос. Нельзя исключать того, что трясущая рука наркофюрера все же соскочит и нажмет на курок...

В тоже время Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, который в свое время курировал вопросы безопасности не одного парада на Красной площади, намекнул, что ни одно слово и ни одна картинка не будут проигнорированы нашими военными и специальными службами.

«У нас хватит сил, средств и возможностей обеспечить безопасность парада. Безусловно мы будем предпринимать превентивные меры. Но говорить о том, как и что будет сделано с нашей стороны, сейчас не целесообразно. Возможно, надо будет заранее разведать и нанести какой-то удар...Но все тонкости, которые мы используем в своей работе, разглашать не целесообразно — зачем лишний раз раскрыть карты? А козыри у нас есть», - рассказал генерал-майор.

Военный эксперт также напомнил Парад на Красной Площади, который был проведен 7 ноября в 1941 года. За месяц до этого фашисты успели навести шороху на подступах к Москве — не чета нынешним, постящим картинки в Телеграм-каналах. С 16 по 19 октября 1941 года, рассказывают историки, на севере Москвы уже разъезжали немецкие мотоциклисты, разведывая маршруты для пехотных и танковых дивизий вермахта. 16 октября — единственный день за всю историю своего существования не работало московское метро...Тем не менее, уже 7 ноября, на Красной Площади прозвучало: «Парад! Равняйсь, смирно!» Более 28 тысяч человек, которые приняли участие в параде в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, прямиком уходили на фронт и защиту Москвы. Уже через месяц непобедимый вермахт потерпел свое первое крупное поражение, а нацистов русская армия отбросила на 200 километров от столичных рубежей.