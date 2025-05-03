ВС России ударили по аэродрому ВСУ в Николаевской области

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Вознесенске Николаевской области, где ВСУ собирают беспилотники и тренируют дроноводов, рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ВС РФ также нанесли удар по силам ВСУ в Чернигове, готовившимся вторгнуться в Брянскую область.

«Чернигов. Серия ударов по обнаглевшим бандеровцам, пытавшимся сконцентрироваться для попытки проникнуть в Брянскую область», — отметил Лебедев.

Кроме того, по его данным, ВС России поразили завод по ремонту военной техники в подконтрольном Киеву Запорожье; учебный центр авиабазы в пригороде Полтавы, где также обучались операторы БПЛА; резервы ВСУ в районе Днепропетровска, переброшенные ко второй линии обороны.

«В районе Днепропетровска — четыре удара. Прилетело по логистическому центру ВСУ. Ещё серия прилётов недалеко от линии боевого соприкосновения по переброшенным на вторую линию обороны свежим силам ВСУ», — уточнил Лебедев.

Координатор подполья заметил, что в месте ударов располагались используемые ВСУ арсеналы и склады боеприпасов.