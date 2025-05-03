Минобороны сообщило об украинской атаке на Крым

По крымской инфраструктуре попытались нанести ракетный с территории Украины с помощью ракет Storm Shadow и «Нептун». Об этом сообщило Министерство обороны России в официальном Telegram-канале.

«Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун"», — передает Минобороны.

Сообщается, что во время боя все ракеты были отражены, а пострадавших в результате атаки нет. Кроме того, силами Черноморского флота были ликвидированы 23 вражеских морских дрона.