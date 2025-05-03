ЦАХАЛ заявил о готовности защитить друзские деревни

Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приготовились к защите деревень с друзским населением, расположенных на юге Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля развернута на юге Сирии и готова предотвратить проникновение враждебных сил в район друзских деревень», — говорится в сообщении.

Представители ЦАХАЛ заметили, что продолжают следить за развитием событий и готовиться к обороне и различным сценариям.

В сообщении пресс-службы отмечается, что еще пятеро сирийских друзов были эвакуированы из региона. Они получат медицинскую помощью в Израиле.

В пятницу, 2 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала цель рядом с президентским дворцом в Дамаске.