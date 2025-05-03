В России создали миниатюрный радар для обнаружения БПЛА

Сотрудники передовой инженерной школы Новгородского государственного университета создали малогабаритный радар для обнаружения беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

«Разработка представляет собой малогабаритное, не более 7—8 кг, устройство, напоминающее миниатюрную базовую станцию сотовой связи», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как отмечается, данный проект получил название «Гардар».

Новое устройство способно обнаруживать в зоне радиусом 3 км БПЛА, безэкипажные катера и другие подвижные цели благодаря технологии радиолокации.

В министерстве подчеркнули, что установка «Гардар» абсолютно безопасна для людей — её мощность такая же, как у обычного мобильного телефона.

«Ростех» ранее представил новую систему защиты от БПЛА «Солярис НС».