Российские моряки спасли экипаж сбитого истребителя над Черным морем

Российские моряки с гражданского судна спасли экипаж сбитого истребителя над Черным морем. Об этом сообщил Telegram-канал Aviahub.

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Telegram-канал «Два майора» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбил российский самолет. Пилоты успели катапультироваться в 50 километрах от берега. Украинские морские дроны около часа кружили в районе приводнения, однако пилотов подобрал находившийся неподалеку сухогруз. Летчики живы, сейчас их везут к берегу.

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Telegram-канал Fighterbomber выяснил, что спасательная операция проходила под наблюдением БЭК противника, в какой-то момент рядом с пилотом находилось сразу пять дронов. Однако ВСУ не стали атаковать мирное судно.