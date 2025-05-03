Десантники  группировки «Днепр» рассказали о боях за Часов Яр

Важные события происходят прямо сейчас в районе населенного пункта Часов Яр. Его бандеровцы почти год изо всех сил пытаются оборонять, не жалея живой силы. Однако российским частям удалось улучшить положение здесь, продвинувшись сквозь частный сектор в сторону реки Грузской, а также в районе населенного пункта Ступочки. О вкладе беспилотной авиации в общий успех корреспонденту «МК» рассказали расчёты ударных дронов Ивановской дивизии ВДВ

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Оказывается, нашему продвижению предшествовала большая ратная работа. Были выявлены и уничтожены вражеские точки управления беспилотниками, сорваны все ротации противника. Не удалось неприятелю подбросить в населенный пункт свежие силы. Все это в сумме дало нужный результат.

Не дают врагу в Часовом Яре покоя расчёты ударных дронов Ивановской дивизии ВДВ. Десантники наносят удары по тылам противника ударными беспилотниками «Молния-2».

Как рассказал командир подразделения дронов «Молния-2» с позывным «Лек», применение беспилотника, построенного по схеме «летающее крыло», вместе с обычными FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать выявленные цели и поддерживать наши штурмовые подразделения.

Мощности аккумуляторной батареи хватает, чтобы наносить удары на расстоянии до 30 километров. Это 30-35 минут спокойного полета. Способен нести груз массой от трех до пяти килограммов.

Когда «Молния» попадает в зону действий средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) неприятеля, у дрона включается автопилот, и он идет по заданному курсу, без связи с оператором. Затем начинает маневрировать. Имеет три режима захода на цель.

Установленная на дроне камера передает изображение на планшет оператора, корректирующего полет. Имеется ночная разновидность «Молнии». Максимальная высота полета – тысяча метров. Рабочие высоты - от 200 до 500 метров. Скорость до сотник километров в час.

Есть режим «свободной охоты» - если заранее заданных целей у беспилотников нет, то «Молнии» улетают глубоко в тыл противника и там сами находят себе подходящую цель.

В числе целей – техника всех видов, блиндажи, другие укрытия.

А еще штурмовикам активно помогают подразделения РЭБ группировки «Днепр». Только за последнее время они подавили более 100 беспилотников ВСУ.

Расчеты радиоэлектронной борьбы «КОП-2» сканируют воздушное пространство, обнаруживают и классифицируют все летящие объекты. Станция РЭБ позволяет обнаруживать и подавлять вражеские коптеры на безопасном удалении от наших позиций.

- За последнее время уничтожили более 100 дронов ВСУ, тем самым смогли нарушить планы противника. Мы можем перехватить видеосигнал с беспилотника врага, тем самым мы узнаем, на каких частотах он летит, где находится. Это даёт нам возможность эффективно его подавить, - рассказал заместитель начальника службы РЭБ подразделения с позывным «Ара».

По его словам, противник хитрит. И на различных направлениях в своих диапазонах не повторяется. Наши спецы ведут постоянную разведку рабочих диапазонов ударных средств противника.

- Принцип работы РЭБ такой: если мы обеспечили работу в нужном диапазоне, мы подавим ударное средство неприятеля, - поясняет военнослужащий.

По его наблюдению, за то время, что он находится на СВО, в работе РЭБ произошли существенные изменения: