Жертвами израильских авиаударов в секторе Газа стали 39 человек

В результате субботних бомбардировок израильской авиации в секторе Газа погибли 39 палестинцев, среди которых трое детей. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на местные медицинские источники.

© Московский Комсомолец

Особенно тяжелые потери понес лагерь для перемещенных лиц в Хан-Юнисе, где в результате ударов погибли 11 человек, включая троих несовершеннолетних.

"Жертвами израильских ударов по сектору Газа в субботу стали 39 палестинцев, в том числе трое детей", - рассказал телеканал.

Согласно данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил интенсивные обстрелы, жертвами военных действий стали более 2,3 тысячи человек, около 6 тысяч получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что судно с гуманитарной помощью "разбомбили беспилотники" в международных водах.