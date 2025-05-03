Российский спецназ уничтожил украинский БТР в Красноармейске

Спецназ группировки «Юг» уничтожил бронетранспортер ВСУ европейского производства в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера подразделения специального назначения Южной группировки войск с позывным «Икс».

«Расчет спецназовцев-операторов ударных БПЛА группировки войск «Юг» выследил и уничтожил под Покровском колесную бронемашину ВСУ натовского производства, финскую Patria AMV или ее польскую модификацию KTO Rosomak. Российский разведывательный дрон обнаружил и вел цель, скорректировав по ней работу ударного FPV-дрона», — рассказал «Икс».

Он добавил, что стоимость одного FPV-дрона составляет в среднем около 50 тысяч рублей, в то время как цена уничтоженного таким дроном бронетранспортера — от €2,5 до €4 млн.

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До этого стало известно, что российские военные постепенно окружают украинские подразделения на подступах к Димитриеву (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее военный блогер сообщил, что российские войска начали штурм Покровска в ДНР.