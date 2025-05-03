В Литве начались международные учения НАТО

Международные военные учения НАТО с участием около 30 вертолетов Германии проходят в Литве. Об этом сообщило командование армии балтийской республики, передает ТАСС.

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Для маневров в Литву направили ударные вертолеты Tiger, средние многоцелевые NH90, тяжелые транспортные машины CH-53 и легкие многоцелевые вертолеты EC135. Всего их 30 единиц.

Днем и ночью, выполняя учебные задания, эти вертолеты будут совершать полеты на максимально низкой высоте (150 м).

Целью учений названа отработка действий в рамках оборонных планов Североатлантического альянса. Мероприятия продлятся до 23 мая.

В начале апреля Военно-воздушные силы НАТО в рамках учений Ramstein Flag отрабатывали сценарий нападения России на страны военного блока.

До этого сообщалось, что немецкий бундесвер проведет в сентябре массовые военные учения для отработки сценария «нападения России». В учениях также будут задействованы солдаты стран НАТО, всего готовиться к «российскому нападению» могут до 800 тысяч военных.