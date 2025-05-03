В ДНР подсчитали количество обстрелов ВСУ за сутки

Украинские войска 15 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики за прошедшие сутки. Об этом сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

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«Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ <...> Пятнадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 42 единицы различных боеприпасов», — сообщили в управлении.

Уточняется, что в ведомство также поступила информация о восьми пострадавших сотрудниках республиканского управления МЧС.

ВСУ обстреляли ДНР 22 раза за сутки, пострадал один мирный житель

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрелов ВСУ Белгородской области.

По его словам, под удар вражеских дронов, в частности, попал поселок Уразово, в котором было повреждено складское помещение на территории сельхозпредприятия. В городе Валуйки и в селе Басово повреждения получили по одному грузовому автомобилю.

По Краснояружскому району Белгородской области противник выпустил 203 боеприпаса и атаковал 37 БПЛА.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского дрона пострадали бойцы подразделения «Орлан».