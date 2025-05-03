В Крыму раздались взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Местные жители сообщили, что в сумме они слышали от четырех до восьми взрывов в небе над Керчью и Феодосией со стороны Черного моря. Подробной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

ВСУ атаковали Крым

По предварительным данным, в Крыму сейчас работают системы противовоздушной обороны (ПВО), сбивающие украинские беспилотники.

Ранее в Севастополе отразили самую масштабную с начала года атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что на подлете к городу силы ПВО перехватили свыше 50 беспилотников.