США испытали прототип морской гиперзвуковой ракеты

Министерство обороны США (Пентагон) сообщило об испытаниях гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью. С соответствующим заявлением выступил вице-адмирал Военно-морских сил США (ВМС США) Джонни Вольф, передает ТАСС.

© Газета.ru

Испытания ракеты прошли в штате Флорида на юге США в районе мыса Канаверал. Запуск производился по методу холодного или минометного старта.

«Метод использования холодных газов позволяет ВМС извлечь ракету из платформы и вывести ее на безопасную дистанцию над кораблем перед запуском первой ступени», — пояснил Вольф.

Предполагается, что после доработки гиперзвуковые ракеты будут установлены на американские эсминцы типа Zumwalt.

США провели испытание гиперзвуковой ракеты Dark Eagle

До этого МО Британии и США успешно испытали гиперзвуковой ракетный двигатель.

Испытания проводились в течение шести недель. Специалисты учли риски и усовершенствовали детали конструкции.

Ранее Шойгу рассказал, при каких условиях Россия может возобновить ядерные испытания.