Зеленский сообщил о 40 раненых при взрывах в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после атак дронов на Харьков пострадали свыше 40 человек. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, в городе пострадали жилые дома, предприятия и объекты гражданской инфраструктуры.

«Украине необходимо усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенных Штатов Америки, Европы и всех наших партнеров, стремящихся к миру», — заявил Зеленский.

До этого воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

Зеленский отдал приказ по баллистическим ракетам

До этого Министерство обороны РФ сообщало, что в период с 26 апреля по 2 мая российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине. Для выполнения боевых задач применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточное оружие, что позволило поразить предприятия военно-промышленного комплекса, склады и другие военные цели.

Ранее военный эксперт сообщил о наступлении ВС РФ под Харьковом.