Госдеп одобрил контракт на обслуживание украинских F-16

Американский Госдеп одобрил контракт на $310,5 млн на обслуживание F-16 для Украины.

Об этом сообщил Пентагон.

«Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью $310,5 млн», — цитирует РИА Новости заявление агентства оборонного сотрудничества американского МО.

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Ранее президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан заявил, что в стране занимаются «авиационным каннибализмом» из-за старых F-16.