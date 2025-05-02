Госдеп одобрил контракт на обслуживание украинских F-16

Госдеп одобрил контракт на $310,5 млн на обслуживание F-16 для Украины
Американский Госдеп одобрил контракт на $310,5 млн на обслуживание F-16 для Украины.
Об этом сообщил Пентагон.
«Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью $310,5 млн», — цитирует РИА Новости заявление агентства оборонного сотрудничества американского МО.
СМИ: США отправляют Киеву F-16 со «свалки»
Ранее президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан заявил, что в стране занимаются «авиационным каннибализмом» из-за старых F-16.