Администрация Трампа подтвердила проведение масштабного парада

Глава Совета по внутренней политике при Белом доме Винс Хейли официально подтвердил планы проведения масштабного военного парада 14 июня. Об этом он заявил в комментарии для Fox News Digital.

"Президент Трамп планирует грандиозное празднование 250-летия армии США, которое отдаст дань уважения всем поколениям американских героев", - сказал Хейли.

Он напомнил, что дата парада совпадает с днем рождения президента и годовщиной гибели первых патриотов Войны за независимость.

Отмечается, что мероприятие станет центральным событием годовой программы празднования юбилея. В шествии примут участие реконструкторы всех ключевых войн США, современная техника, действующие военнослужащие и курсанты военных академий.

Ранее газета The Hill со ссылкой на источники сообщала, что военный парад пройдет 14 июня в Вашингтоне. По сведениям издания Washington City Paper, колонна участников парада от Пентагона до Белого дома, предположительно, растянется более чем на 6 км.

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Трамп во время своего первого срока на посту президента США заявлял о намерении организовать масштабный военный парад в Вашингтоне. Власти обсуждали, в частности, возможность провести его в ноябре 2018 года. Предполагалось, что принять участие могут 5-7 тыс. военнослужащих. Ожидалось, что задействуют военную технику и авиацию. Согласно оценкам СМИ, стоимость составила бы около $92 млн.

Однако в итоге Трамп объявил об отмене этого мероприятия. Он объяснил это тем, что власти столицы усмотрели возможность извлечь финансовую выгоду из организации парада и выставили "абсурдно высокую цену".