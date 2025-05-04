Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА над регионами России
Силы ПВО армии России за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА над регионами России.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«11 БПЛА (были уничтожены — RT.) — над территорией Ростовской области, по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Брянской областей», — заявили представители оборонного ведомства.
Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что системы ПВО армии России ночью уничтожили БПЛА в Каменске-Шахтинском Ростовской области.