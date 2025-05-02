Российская армия берет в котел силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), наступая к Димитрову (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). О мощном прорыве российских военных сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Лжесточенные бои идут на мирноградском направлении. Как отмечают военкоры, российские войска из Малиновки атакуют, стремясь окружить подразделения ВСУ в районе развязки на Т-0504.

Также ВС РФ прорвались и атакуют Новую Полтавку. Кроме того, продолжаются бои за Новооленовку. По данным «РВ», накануне туда прорвались российские штурмовики на мотоциклах.

Ранее сообщалось, что подконтрольные Киеву города Красноармейск (украинское название — Покровск) и Димитров (украинское название — Мирноград) в ДНР попали в огневой мешок.