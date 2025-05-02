Зеленский заявил о скором создании Украиной баллистических ракет

Украина планирует ускорить создание собственной баллистической ракеты. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Были доклады об обеспечении наших бригад, комплектации подразделений. А также — очень подробно об украинской ракетной программе, наших ракетных разработках, производстве. Задача — максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность — это четкая и эффективная гарантия безопасности Украины», — подчеркнул президент.

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Ранее Владимир Зеленский неоднократно призывал западных союзников усилить противовоздушную оборону Украины и передать Киеву системы Patriot, а также увеличить производство ракет и ПВО. Украина также ведет переговоры с США о военной поддержке, включая поставки и лицензии на производство ракетных систем, однако пока не смогла добиться выдачи соответствующих разрешений.