Кадыров: полк «Ахмат-Север» уничтожил опорный пункт ВСУ в Сумской области

Полк «Ахмат-Север» уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ и легковой автомобиль в Сумской области. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

© © Рамзан Кадыров

Группа операторов БПЛА полка провела аэроразведку на окраине города Середина-Буды. Там заметили опорный пункт и легковой автомобиль противника.

«Они принадлежали расчёту дроноводов ВСУ. Грамотными действиями личного состава полка две вражеские цели были ликвидированы дронами-камикадзе», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что благодаря действиям российских военных боевики ВСУ больше не смогут использовать этот опорный пункт. Машина противника превратилась в груду металлолома, добавил глава Чечни.

Ранее стало известно, что восемь сотрудников МЧС пострадали в Горловке от атаки БПЛА.