Восемь сотрудников МЧС пострадали в Горловке от атаки БПЛА
Восемь сотрудников МЧС пострадали в Горловке ДНР в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Сотрудники министерства тушили хозпостройку после атаки БПЛА, когда над местом пожара снова активизировались вражеские дроны.
«Бойцы несколько раз спускались в укрытие. Продолжать работу было невозможно. Спустя час личному составу удалось эвакуироваться на пожарной автоцистерне: восемь сотрудников МЧС России доставлены с акубаротравмой в больницу», — проинформировали представители МЧС.
Ранее в Горловке Вооружённые силы Украины с помощью беспилотников дважды атаковали пожарную часть, в результате чего пострадал один сотрудник.