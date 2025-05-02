Восемь сотрудников МЧС пострадали в Горловке от атаки БПЛА

Восемь сотрудников МЧС пострадали в Горловке ДНР в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сотрудники министерства тушили хозпостройку после атаки БПЛА, когда над местом пожара снова активизировались вражеские дроны.

«Бойцы несколько раз спускались в укрытие. Продолжать работу было невозможно. Спустя час личному составу удалось эвакуироваться на пожарной автоцистерне: восемь сотрудников МЧС России доставлены с акубаротравмой в больницу», — проинформировали представители МЧС.

Ранее в Горловке Вооружённые силы Украины с помощью беспилотников дважды атаковали пожарную часть, в результате чего пострадал один сотрудник.