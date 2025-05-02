Военных США озадачили необъяснимые сверхбыстрые подводные объекты в Атлантике

Американские военные зафиксировали в Атлантическом океане неопознанные объекты длиной около 10–12 метров, которые двигаются со скоростью свыше 500 километров в час.

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При этом приборы каждый день отмечали перемещение загадочных тел, характеристики которых не соответствуют ни одному из видов существующей подводной техники. Представители Пентагона выдвинули несколько версий происхождения объектов.

Например, ими могла быть обновленная модификация российского беспилотника «Посейдон», однако эта догадка так и не подтвердилась. В связи с происходящим власти США создали оперативный отдел для анализа данных, передает агентство «Кулик».

Центральное разведывательное управление США обнародовало официальный документ о предполагаемом нападении НЛО на советских военнослужащих. Согласно отчету, бойцы с большой долей вероятности ликвидировали корабль инопланетян.

Американский спецназовец Рэнди Андерсон, служивший в так называемой зоне 51, также рассказал о визите на секретную базу в штате Индиана, где занимаются изучением технологий пришельцев.