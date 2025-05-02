Генсек НАТО призвал союзников тратить на оборону 5% ВВП

Генсек НАТО Марк Рютте призвал членов альянса тратить на оборону 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП на другие статьи расходов, связанные с обороной. Об этом пишут обозреватели Эндрю Грей и Лили Байер в статье для Reuters.

Авторы статьи уточнили, что призывы Рютте направлены на то, чтобы удовлетворить требование президента США Дональда Трампа о достижении целевого показателя в 5%.

Ранее генсек НАТО, Трамп и ряд высокопоставленных чиновников США неоднократно поднимали вопрос о том, что странам, входящим в Североатлантический альянс, следует увеличить финансирование оборонных проектов.

В частности, в феврале 2025 года министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал союзников за то, что они не «взяли на себя основную ответственность» за оборону Европы, и призвал установить минимальный целевой показатель расходов на ВВП в размере 5%.

Вместе с тем, по словам экспертов, ряд стран НАТО не тратил на оборону даже 2% от ВВП на протяжении десятилетий.