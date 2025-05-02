Белый дом запросил у Конгресса средства на систему ПРО «Золотой купол»

Белый дом направил в Конгресс запрос на увеличение бюджета Пентагона на $113,3 млрд. В эту сумму включены первый взнос на создание системы ПРО «Золотой купол», средства на создание истребителя нового поколения F-47 и модернизацию ядерного оружия, пишет РИА Новости.

Кроме того, средства планируется потратить на поддержку доминирования США в космосе, защиту страны от вторжения на границе, повышение на 3,8% денежного довольствия военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года президент США Дональд Трамп потребовал в короткие сроки разработать многоуровневую систему обороны «Золотой купол», которая сможет защитить страну от ракетных ударов большой дальности.

Вместе с тем, по словам экспертов, все обсуждения системы на начальном этапе носили чисто концептуальный характер, что делало невозможным прогнозирование будущих расходов.