ВСУ нанесли ракетные удары по Курску

Газета.Ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курск ракетами. Об этом сообщает Telegram-канал сообщает Mash.

ВСУ атаковали ракетами Курск
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Местные жители сообщили о нескольких взрывах и пожаре в районе улицы Широкой.

По данным источника, инцидент произошел днем 2 мая. Очевидцы пишут, что слышали как минимум два мощных хлопка, после чего началось возгорание. Точные масштабы разрушений и наличие пострадавших пока не сообщаются.

1 мая житель Курской области пострадал во время атаки дронов Вооруженных сил Украины в селе Званное.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от украинских формирований.

30 апреля Путин заявил, что остатки бойцов ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации.

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Как сообщило Минобороны РФ, на территории приграничных районов Сумской области Украины продолжается создание «полосы безопасности».

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