В Министерстве обороны России заявили, что Черноморский флот ночью уничтожил 14 безэкипажных катеров ВСУ.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«С 02:00 до 05:00 мск дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров», — указывается в сообщении.

Вместе с тем поступила информация, что силы ПВО ВС России уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три украинские управляемые ракеты «Нептун-МД», а также 170 украинских беспилотников.