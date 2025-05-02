Американский быстроходный катер уничтожен в Черном море

Американский быстроходный катер Willard уничтожен в Черном море. Об этом сообщило Минобороны России.

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Кроме того, в акватории Черного моря были уничтожены три безэкипажных катера. Еще один катер был поврежден.

По выявленным целям отработала морская авиация Черноморского флота, уточнили в военном ведомстве.

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